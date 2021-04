Robin De Clercq uit Gent wint ‘1 jaar gratis’ op Eén: “ik heb de hele terugrit geweend van geluk!”

Robin is project consultant en gaat naar bedrijven om hen bij te staan. Hij houdt ontzettend van de variatie in zijn job. “Maar de zijsprong naar ‘1 jaar gratis’ was ook een verrassend leuke afwisseling”, zegt hij. “Het was heel plezant om mee te doen, maar dan nog eens de winst opstrijken was de kers op de taart! Ik kreeg gisteravond na de uitzendin zoveel berichten en telefoontjes, dat ik heel laat in bed lag, en veel te weinig heb geslapen. En als je mij vraag of ik tactisch gespeeld heb, zou ik de neiging hebben om 'neen' te antwoorden. Want dat was ook niet de bedoeling. Maar gaandeweg deed ik het stiekem toch: ik wachtte tot het laatste moment om te zien hoeveel mensen er achter een bepaalde kandidaat stonden, om dan te hopen op veel punten als die kandidaat juist zou antwoorden."

(Lees verder onder de foto van de finale '1 jaar gratis')