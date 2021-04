Slachtoffers getuigen over seksueel geweld in Brussel: "Plots duwde hij me op de grond en trok mijn joggingbroek uit" 

Ilona ging meteen erna aangifte doen in het politiekantoor in Etterbeek, dichtbij het Jubelpark. In juli vorig jaar werd de zaak echter afgesloten, omdat de dader onvindbaar is. Ilona benadrukt dat seksuele initimdatie van vrouwen niet enkel in Brussel een probleem is: "Als vrouw kan je in elke stad in aanraking komen met ongewenste intimiteiten. Extra straatverlichting of camera's op straat gaan dat niet oplossen. Er is nood aan meer sensibilisering in de maatschappij. Mannen moeten weten wat kan en niet kan."