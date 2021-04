Studentensteden passen codex aan: "Annemarieken mag haar vele bedpartners houden, maar huiselijk geweld zal verdwijnen "

In Antwerpen focussen ze voorlopig vooral op de kadering van stukken met een specifieke ontstaansachtergrond: "We willen de traditie en de historische context van de liederen in ere houden", aldus Quentin van der Brempt, van Studentikoos Centrum Antwerpen. "Onze nieuwe codex moet een paraplu worden voor verschillende politieke strekkingen. "De vlaamse leeuw" mag blijven, maar er komen ook liberale liederen in, bijvoorbeeld. "Ode an die freude", het Europese Volkslied, krijgt een plekje, in tegenstelling tot in de codex van KVHV die conservatiever en nationalistischer is ingesteld. Ook hebben we gelet op inclusief taalgebruik en een bewust gebruik van voornaamwoorden."