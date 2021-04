Kraan kantelt om in Oostende: "Kraanman kruipt ongedeerd uit de cabine"

In Oostende is deze voormiddag een telescopische kraan gekanteld aan de Natiënkaai achter het station. De telescopische kraan van Noordzee Kranen had net brandstof en voeding voor een maand geleverd aan boord van de loodsboot Wandelaar van DAB Vloot , toen het misliep.

"Onze kraanman was aan het inpakken en had de steunpoten al ingetrokken om daarna de kraan zelf neer te halen. Maar de kraan zelf was nog iets te ver uitgeschoven, waardoor het volledige toestel uit evenwicht kwam en kantelde", vertelt zaakvoerder Mathias Vandendaele van Noordzee Kranen.