Tijdelijke sportvelden in Machelen en Diegem: "Het welzijn van de jongeren staat onder druk" 

De tijdelijke sportvelden komen aan de Bosveldsite in Machelen en het park van Diegem. De velden zullen voorzien worden van voetbaldoelen en basketringen. "In deze moeilijke tijden is het belangrijk dat we investeren in kinderen en jongeren omdat ook hun welzijn onder druk staat", zegt schepen van Sport Ingrid Deblock (CD&V). "Ze zitten in lockdown, ze hebben heel weing sociaal contact en er zijn op dit moment weinig voorzieningen waardoor ze aan sport kunnen doen. Voorlopig zijn de tijdelijke sportvelden voor drie weken, maar we gaan met Sport Vlaanderen bekijken of dat eventueel kan verlengd worden. Dat moeten we nog onderzoeken."