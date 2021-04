Al zeker in 5 Oost-Vlaamse steden en gemeenten onderzoek of sociale huurders geen eigendom hebben in het buitenland

Ook Ninove heeft de intentie in te tekenen op het Vlaamse aanbod. “De vraag is gekomen vanuit de stad, en we denken wel dat we er voordeel zullen uithalen”, zegt Leentje Cornelis van de sociale huisvestingsmaatschappij Ninove Welzijn. “Soms horen wij geruchten, of krijgen we anonieme tips over mensen die een sociale woning huren, maar toch in het buitenland nog een eigendom zouden hebben. We kunnen niet altijd nagaan wat daarvan klopt. Het is ook niet altijd duidelijk wat we wél en niet mogen doen om zoiets te onderzoeken, hoe we het financieel en juridisch correct moeten doen, en wie we daarvoor kunnen aanspreken."