Tongeren wil winkel opkopen om stadstuin van te maken

Eerder werd ook al een stadstuin aangelegd aan het Huis Theelen, ook in de Maastrichterstraat. "Met de restauratie van Huis Theelen legden we het historisch hart van Tongeren open en veranderden we het stadsbeeld in positieve zin. De tuin rond Huis Theelen is inmiddels een drukbezochte stadstuin waar mensen graag komen verpozen."