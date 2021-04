Uitslaande brand verwoest woning in Mechelen

Rond 14.40 uur is er brand uitgebroken aan een woning in de Ter Doncklaan in Muizen, bij Mechelen. De brand ging gepaard met een grote rookontwikkeling die vanaf grote afstand al zichtbaar was. Bij aankomst van de brandweer ging het reeds om een uitslaande brand. De brandweerposten van Mechelen en Putte hebben de brand geblust.

De bewoners konden de woning tijdig verlaten. Niemand raakte gewond. De brandweer kon 2 honden redden, maar 2 katten zijn nog niet teruggevonden.

De brand is vermoedelijk ontstaan aan de zonnepanelen op het dak van de woning. Er was voor het uitbreken van de brand een stroomuitval. Wellicht gaat het om een technisch defect.