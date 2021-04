Vijf mannen veroordeeld voor verijdelde aanslag in de aanloop naar Euro 2016

Maar in de loop van 2015 moet Kriket ongemerkt naar ons land teruggekeerd zijn. Want in juni van dat jaar pleegde hij in één nacht tijd twee inbraken, vier inbraakpogingen en een diefstal in Sterrebeek. Net in de periode waarin hij bij verstek mee terecht stond in het grote proces rond Zerkani, waarin ook Abdelhamid Abaaoud, de latere organisator van de aanslagen in Parijs veroordeeld werd. Daar kreeg Kriket 10 jaar cel voor deelname aan activiteiten van een terreurnetwerk. Het was trouwens niet zijn eerste veroordeling voor terrorisme: in 2005 liep hij in Frankrijk ook al eens 5 jaar gevangenisstraf op voor terreuractiviteiten. Ook voor de inbraken werd hij later veroordeeld.