Vaccinatiedorp Spoor Oost mikt op dubbel zoveel vaccinaties: "Alles zal nog vlotter verlopen"

"Nu meer mensen alleen kunnen komen, zal alles wat gemakkelijker gaan. Ik wil ook oproepen om zoveel mogelijk alleen te komen als je geen begeleiding nodig hebt. Dat zou ons een stuk helpen om alles beter vooruit te laten gaan", zegt dokter Jan Stroobants in "Start Je Dag" op Radio 2 Antwerpen.

Ook zal er vanaf volgende week op zaterdag gevaccineerd worden. In het vaccinatiedorp staat men alvast te popelen om die extra dag met beide handen aan te grijpen. "We staan er zelfs voor klaar om 24 uur per dag te vaccineren, mochten we de kans hebben", aldus Stroobants.