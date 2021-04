Vlaming in Israël waar corona zo goed als voorbij is: "Zoals bij mooi weer in België en iedereen een terrasje doet"

Een terrasje doen of op restaurant gaan is wel enkel mogelijk voor wie gevaccineerd is of al corona heeft gehad. "De green pass werkt met een scan code op je smartphone", zegt Marilyn. "Ik toonde hem in een bar en niemand heeft gekeken of de code wel op mijn naam stond." Anderzijds geeft het wel een veilig gevoel, vindt Suzy: "In een strikter restaurant weet je wel dat iedereen die rond je zit gevaccineerd is. Het was even wennen, maar wel leuk."