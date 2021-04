350 vogelkastjes in 1 boom in Bavikhove: "De mensen blijven staan om te kijken, ik zie het vanuit mijn living"

Nu staat de oude eik in de tuin van Gilbert langs een drukke wandelweg. "Alle fietsers en wandelaars stoppen om de boom te bewonderen en foto's te nemen. Ik zie het vanuit mijn living. Kinderen maken er zelfs een spelletje van om te tellen hoeveel kastjes er in de boom hangen, een mooi familiegebeuren in mijn tuin", vertelt Gilbert trots. Er hangen op dit moment 350 mezenkastjes in de oude eik en er komen er nog zo'n 100 bij: "Er zijn nog enkele gaten, die moeten nog dicht. Eens de klimop erdoor groeit, zal het prachtig zijn".

