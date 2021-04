Nieuw-Zeelandse soldaat zonder naam na 103 jaar geïdentificeerd in de Westhoek: "Dit is echt uniek"

Declerck kon na lang archiefonderzoek de naam Ernest Parry plakken op het graf van een onbekende soldaat op Dochy Farm New British Cemetery in Langemark-Poelkapelle. "Op een gegeven moment kwam ik erachter dat 6 vermiste kapiteins uit Nieuw-Zeeland vermeld worden op de "Memorial to the missing" op Tyne Cot Cemetery in Zonnebeke. Ik wist dat er op Dochy Farm een vermiste Nieuw-Zeelandse kapitein begraven ligt. Ik ken die begraafplaats heel goed, want ik kwam er als kind heel vaak. Na lang onderzoek kwam ik dus uit op de naam van kapitein Ernest Parry."

De bevindingen van Freddy werden opgestuurd naar Nieuw-Zeeland, waar bijkomend onderzoek gebeurde. Er werd een krantenartikel uit 1917 teruggevonden. Daarin wordt een brief van het front geciteerd met de melding dat Parry en een sergeant geraakt waren door een granaat. Uit een dagboekfragment blijkt dat hij overleed op 6 oktober 1917. "Toen ik het nieuws van die bijkomende bewijsstukken vernam, kon ik het niet geloven: dit is de allereerste keer dat een vermiste Nieuw-Zeelandse soldaat via historisch archiefonderzoek geïdentificeerd wordt."