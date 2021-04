Wandelaar ontdekt zak vol medisch materiaal in Oudenaarde: “Mysterie hoe het er terecht is gekomen”

Een wandelaar in Oudenaarde contacteerde de politie gisteren toen hij op zijn toch in deelgemeente Edelare, bij het Kezelfort, een zak vol medisch materiaal ontdekte. Daar bleken honderden venulen in te zitten. Dat zijn buisjes die onder meer gebruikt worden om bloed in af te nemen. De politie heeft intussen de leverancier van het materiaal opgespoord en gecontacteerd.