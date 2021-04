Zanger Daan roept muziekliefhebbers op om geld te storten voor renovatie van concertzaal van Hnita Jazz Club

Muzikant Daan roept in een lied de mensen op om geld te storten voor de Hnita Jazz club in Heist-op-den-Berg. Er is 50.000 euro nodig om de renovatie van de concertzaal van één van de oudste jazzclubs van Europa te betalen. Veel grote namen in de Jazz traden op in de Hnita-Hoeve, maar die moet nu ingrijpend gerenoveerd worden. Onder het motto: "Eerste de balken, dan de noten", organiseert de Jazzclub een crowdfunding om aan het geld te geraken. Ze krijgen daarbij de steun van Daan, Isolde Lasoen en Jef Neve.