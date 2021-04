Ziekenhuis in Sint-Niklaas opent derde COVID-afdeling: “Dramatisch paasweekend achter de rug”

In het AZ Nikolaas ziekenhuis in Sint-Niklaas wordt een nieuwe COVID-afdeling geopend. De afdelingen lopen opnieuw vol met patiënten die positief zijn. Volgens de directie komen de recordcijfers van vorig jaar weer in zicht. Toen lagen er vaak twintig mensen op de afdeling met intensieve zorgen, nu zijn er het vijftien. “De nieuwe afdeling is nodig, want we hebben echt een dramatisch paasweekend achter de rug”, zegt ziekenhuisdirecteur Stefan Van den Broeck.

Momenteel liggen er in totaal 57 mensen met een coronabesmetting in het ziekenhuis. “Wij zijn natuurlijk al een en ander gewend van de vorige golven, maar het is natuurlijk de organisatie die zich telkens opnieuw in alle mogelijke bochten moet plooien, om er toch maar voor te zorgen dat we het tot een goed einde kunnen brengen”, vertelt de ziekenhuisdirecteur.