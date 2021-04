"Zoom-boom": hoe de webcam jonge vrouwen naar de plastisch chirurg jaagt

Jan Vermeylen is al dertig jaar geneesheer-specialist in de “plastische heelkunde”, zoals dat heet. Over zijn ervaring in de plastische chirurgie heeft hij onlangs - letterlijk - een boekje open gedaan, getiteld “Fillers zijn killlers”. In zijn boek waarschuwt Vermeylen voor de valkuilen van zijn vak, waaronder de fillers die gebruikt worden om rimpels weg te spuiten.

Maar wat Vermeylen pas sinds het uitbreken van de coronapandemie opvalt, is de trend van jonge vrouwen die plots de weg vinden naar zijn praktijk in Turnhout. “Dat is een fenomeen van het laatste jaar”, zegt hij in het Radio 1-programma “De wereld vandaag”.