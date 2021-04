Albert Heijn en Jumbo roepen vegetarische burgers terug omdat ze mogelijk plastic bevatten

Concreet gaat het om vegetarische burgers (160 gram) verpakt in een schaaltje met kartonnen verpakking. Het product werd verkocht tot 9 april en heeft een houdbaarheidsdatum tussen 21 april en 30 april 2021. Door een technische fout in de productie van de burger kan het product mogelijk stukjes hard plastic bevatten.

Voor meer informatie kan men contact opnemen met Albert Heijn via 0800 777 05 of met Jumbo via 0800 989 98.