BEKIJK - Britten eren overleden prins Philip met 41 saluutschoten

Om 12 uur vanmiddag Britse tijd zijn 41 saluutschoten gelost – één per minuut - in London, Belfast, Cardiff en Edinburgh, de hoofdplaatsen van Engeland, Noord-Ierland, Wales en Schotland.

En ook op de marinebases van Portsmouth, Plymouth en op de rots van Gibraltar, en op enkele Britse oorlogsschepen zijn kanonschoten gelost, als eerbetoon aan Philip, die oud-commandant was in de Navy en een veteraan van de Tweede Wereldoorlog. Het afvuren van kanonschoten bij nationale gebeurtenissen is een eeuwenoude traditie, in Londen zijn dezelfde kanonnen gebruikt als bij het huwelijk en de kroning van koningin Elizabeth.

Ook in bij het parlementsgebouw van Adelaide in Australië - een Gemenebestland waarvan de Queen nog altijd officieel staatshoofd is - zijn bij wijze van saluut artillerieschoten gelost.

