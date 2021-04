Cardioloog Thomas Vanassche: "Wie trombose wil voorkomen, moet zich net wél laten vaccineren"

Meldingen van een trombose na vaccinatie met het AstraZeneca-vaccin zijn uiterst zeldzaam, het risico op een trombose bij een COVID-19-infectie is daarentegen hoog. Dat heeft trombosespecialist Thomas Vanassche gezegd op het wekelijkse vragenuurtje van de taskforce vaccinatie. "Wie bezorgd is om een trombose, laat zich best vaccineren tegen COVID-19", raadt de professor aan.