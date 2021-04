China legt webwinkelgigant Alibaba recordboete van 2,3 miljard euro op

Volgens Westerse waarnemers viseert de Chinese overheid Alibaba omdat het het bedrijf teveel macht kreeg en richtlijnen van de Chinese overheid naast zich neer wou leggen. De oprichter van het concern, de 56-jarige Jack Ma, is in ongenade gevallen bij de communistische regering wegens kritiek op de financiële toezichthouder. In oktober vorig jaar verdween Jack Ma van de radar. Pas eind januari, drie maanden later, dook hij weer even op. Vermoedelijk vreesde hij een tijdje voor zijn veiligheid, of wilde hij een arrestatie voorkomen.