Coronacommissaris Pedro Facon: "Horeca pas halfweg mei heropenen"

Viroloog Steven Van Gucht - die als expert in het adviescomité GEMS zetelt -benadrukte gisteren in "Terzake" ook al dat de scholen na de paasvakantie weer open zullen gaan. "Iedereen is het daarover eens, dat is altijd al een prioriteit geweest." Wat de andere mogelijke versoepelingen betreft, stelde Van Gucht dat "de rest wel zal volgen, al moeten de politici beslissen over de timing". Waarbij hij nog meegaf dat die "timing" cruciaal is: wanneer we te vlug te veel versoepelen, dan riskeren we dat de curve weer de hoogte ingaat.

