Franse autoriteiten redden 84 migranten in het Kanaal

Sinds eind 2018 wagen steeds meer migranten en asielzoekers zich aan de gevaarlijke oversteek naar de Britse kust. In 2020 was er sprake van meer dan 9.500 oversteken of pogingen tot, of vier keer meer dan in 2019. Vorig jaar lieten zes mensen daarbij het leven, drie anderen bleven vermist. De oversteek met kleine vaartuigen is ook gevaarlijk omdat het Kanaal een van de drukste vaarroutes ter wereld is.