Jongeren Let's Go Urban willen gehoord worden in debat over voortbestaan vereniging

In de brief distantiëren de jongeren zich van het onderzoek naar oprichtster Sihame El Kaouakibi, die in opspraak kwam na vermeend gesjoemel met subsidies voor de vzw. "We willen ons vooral uitspreken over onze bezorgdheden en de vereniging zelf", klinkt het.

De jongeren zijn bezorgd dat Let's Go Urban, de vereniging die ze als hun tweede thuis zien, wordt opgedoekt. De vzw voor kwetsbare jongeren geeft welzijn en structuur, zeker tijdens de coronacrisis. Ze wijzen erop dat LGU één van de weinige verenigingen is waar ze sinds de tweede lockdown terecht kunnen om te studeren. In de 'welzijnsbubbels' van de groep kunnen ze hun gedachten verzetten.