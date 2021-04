"Uit respect voor de koninklijke familie": vrij kalme nacht in Noord-Ierland door de dood van prins Philip

In Noord-Ierland is het afgelopen nacht al bij al rustig gebleven, met uitzondering van enkele gemaskerde mannen die flessen en stenen gooiden naar de politie. Er is ook een auto en een paar vuilnisbakken in brand gestoken.

In pro-Britse wijken in de hoofdstad Belfast was voor gisteravond nieuw protest aangekondigd tegen de grenscontroles tussen Noord-Ierland en Groot-Brittannië. Maar loyalisten hadden posters opgehangen met de oproep om het geplande protest uit te stellen, uit respect voor koningin Elizabeth en haar familie, na de dood van prins Philip.

Sinds een week laait het geweld weer op in Belfast, protestantse betogers komen er op straat - onder meer uit onvrede met het Noord-Ierlandprotocol, een onderdeel van de Brexitdeal. Daardoor zijn er nu grenscontroles op de goederen tussen Noord-Ierland en de rest van het Verenigd Koninkrijk.