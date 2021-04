Gemiddeld aantal nieuwe ziekenhuisopnames blijft dalen, druk op intensieve zorg neemt verder toe

Het Amerikaanse geneesmiddelenagentschap FDA heeft voorlopig geen oorzakelijk verband vastgesteld tussen het coronavaccin van Johnson & Johnson en het optreden van tromboses gecombineerd met een laag aantal bloedplaatjes. Enkele gevallen die zich in de VS hebben voorgedaan, worden wel nog onderzocht.

Het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) had gisteren laten weten eveneens een onderzoek in te stellen naar een mogelijk verband tussen de bloedproblemen en het vaccin. Tijdens de klinische tests en de uitrol in de Verenigde Staten hebben vier personen met de ernstige bloedproblemen te maken gehad. Eén persoon is overleden.

Het vaccin van Johnson & Johnson is goedgekeurd voor de Europese markt, maar de verdeling ervan is nog niet gestart. Vooralsnog wordt het vaccin, waarvan slechts één dosis nodig is, enkel in de VS toegediend.