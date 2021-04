"The Social House" stopt: "Vuurwerkpijlen afgevuurd op het huis en doodsbedreigingen"

"Dat was de druppel voor ons", zegt Roel Sweron van Wünderbaar. "De veiligheid en het mentale welzijn van de creators staan boven alles. We moeten daarin onze verantwoordelijkheid nemen." Een klacht bij de politie wordt onderzocht. "We gaan alle nodige zaken verzamelen en bekijken hoe we dat aanpakken." De politie passeerde al vaker aan het huis in het West-Vlaamse Westouter.