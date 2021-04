Armin Laschet en Markus Söder: deze twee heren willen Merkel opvolgen als Duits Bondskanselier

Markus Söder is populair in Duitsland. In heel Duitsland. Dat is voor de minister-president en voorzitter van de CSU geen evidentie. De CSU ademt Beieren, Beieren ademt CSU. Maar net dat maakt het voor CSU'ers niet altijd even gemakkelijk te scoren in de rest van Duitsland. De mentaliteit in Beieren verschilt nogal van het noorden, de taal evenzeer, om over de drank- en eetgewoontes nog te zwijgen.

Bovendien is Beieren de deelstaat van de "laptop und lederhosen": welvaart en traditie. De Beierse "arrogantie" over dat succes wordt in de rest van Duitsland - zeker in het westen en het noorden - niet altijd gewaardeerd. De tradities voelen in het winderige Hamburg of het hippe Berlijn soms vreemd aan. Vorige CSU-kandidaten die kanselier wilden worden - met Franz-Joseph Strauss in 1980 als bekendste - haalden het niet.

Söder is de perfecte samenvatting van dat alles en toch is hij momenteel veruit de populairste christendemocraat. Dat heeft hij te danken aan zijn aanpassingsvermogen: schreeuwt Duitsland om klimaatmaatregelen, dan wordt Söder groen. Zijn er doortastende coronamaatregelen nodig, dan is Söder streng. Alles om als verantwoord bestuurder over te komen, wanneer het moet. Niet te strak ideologisch, maar pragmatisch handig.

