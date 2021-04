Videogames waarbij de spelers moeten bewegen, vertragen en verlichten zelfs symptomen van dementie. Dat blijkt uit een internationale studie van onderzoekers van KU Leuven. Dat is goed nieuws want er bestaan nog geen medicijnen om dementie te genezen. Onze reporter trok naar een woonzorgcentrum in Leuven, waar een deel van het onderzoek is uitgevoerd. Bekijk hierboven zijn verslag.