Chloe Zhao bekroond door collega-regisseurs voor film "Nomadland", grote kans dat ze ook Oscar wint

In haar dankwoord eerde Chloe Zhao haar medegenomineerden. "Ik wil jullie bedanken dat jullie me zoveel hebben geleerd en me hebben gesteund. Jullie hebben deze reis zoveel specialer gemaakt", zei ze in een videocall.

Haar medegenomineerden waren Lee Isaac Chung voor de film "Minari", Emerald Fennell voor "Promising young woman", David Fincher voor "Mank" en Aaron Sorkin voor "The trail of the Chicago 7".