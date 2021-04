Drie vaccinatiecentra in Vlaanderen vaccineren voortaan ook op zondag

De medewerkers van het centrum in Malle blijken alvast erg gemotiveerd om ook op zondag te werken, getuigt verantwoordelijke Pieter Poriau. "Er zijn heel wat vrijwilligers om in ons vaccinatiecentrum te komen helpen. We hebben in totaal 1.700 medewerkers en we moesten ze vaak teleurstellen omdat er eerste te weinig werk was."

"We hebben een paar weken geleden een boodschap gekregen van het Agentschap Zorg en Gezondheid. Het volume aan vaccins voor ons centrum zou verhoogd worden en dan hebben we samen met alle medewerkers beslist om ook op zondag in te enten. Liever dat dan langer op een weekdag door te werken."

"Er zijn in ons centrum bovendien heel weinig annulaties van geplande vaccinaties", stelt Poriau nog. "Er is een vaccinatiegraad van 90 procent."

Beluister hieronder het gesprek met Pieter Poriau in "De ochtend op Radio 1: