"Geen idee of de velden nog te redden vallen": vandalen veroorzaken zware schade bij Bornemse tennisclub

De daders hebben de toegangsdeur naar de velden geforceerd en vervolgens een spoor van vernieling achtergelaten. "Het zijn heel diepe groeven, tot wel 4 centimer diep", zegt voorzitter Mario De Marteau. "Daardoor is ook de onderste laag geraakt, en dat krijg je niet zomaar terug hersteld."

De tennisclub probeert nu zelf met man en macht de terreinen te herstellen. "Maar of dat gaat lukken is nog maar de vraag, we hebben geen ervaring met zulke ernstige schade", aldus De Marteau. "We proberen het op te lossen door de velden wat te plamuren en extra gravel te leggen, maar als dat niet helpt zullen we moeten wachten tot de aannemer komt. Hopelijk moet die de velden niet van nul opnieuw opbouwen."

Ook de timing van het vandalisme komt ongelegen, de club zit in het midden van de paasstages. "Gelukkig hebben we nog andere velden, dus we kunnen de kinderen laten uitwijken. Maar ideaal is dit absoluut niet."

Van de daders ontbreekt voorlopig elk spoor.