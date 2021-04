Vlucht met Marshelikopter uitgesteld tot al zeker woensdag: maar waarom is die vlucht zo historisch?

Helikoptervliegen op Mars is een kunst op zich, want de planeet heeft een veel ijlere atmosfeer dan de aarde. "De luchtdruk is minder dan één procent van de luchtdruk op aarde", vertelt astrofysicus Nany Vermeulen.

Een helikopterwiek gaat omhoog omdat de luchtdruk erboven lager is dan eronder, maar op Mars is het erg moeilijk om een drukverschil dat groot genoeg is, te creëren. Het is dus veel moeilijker om op Mars een luchtvaarttuigje in de lucht te houden, een "gewone" drone zou er zelfs niet van de grond geraken.

Ingenuity is speciaal voor deze missie ontworpen: het is een heel licht helikoptertje, het weegt slechts 1,8 kg. Twee grote luchtschroeven gemaakt uit de lichte stof koolstofvezel, moeten de Ingenuity in de lucht houden. "Ze zijn elk 1,2 meter lang en draaien in tegenovergestelde zin aan 2.400 toeren per minuut, zodanig dat er niet te veel krachten ontstaan en er toch een goede stabiliteit is om het helikoptertje te besturen."

Het vreet wel energie om het toestel in de lucht te houden. Zo moet de batterij ’s nachts ook nog de apparatuur warmhouden (de temperaturen op Mars kunnen 's nachts dalen tot -90 graden Celsius). Het toestel zal het wellicht maar één maand volhouden op Mars en slechts enkele vluchten uitvoeren.