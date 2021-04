Nauwe samenwerking PXL en Syntra: “Met levenslang leren maakt Limburg het verschil”

Syntra heet vanaf vandaag SyntraPXL om de samenwerking kracht bij te zetten. De samenwerking tussen beide scholen biedt nieuwe kansen voor alle studenten. "De verschillende verantwoordelijken in beide scholen overleggen waar er vrijstellingen kunnen gegeven worden aan de studenten, als ze naar de andere school willen gaan", vertelt SyntraPXL-directeur Dirk Vanstipelen. "We gaan kijken op elk mogelijk niveau of SyntraPXL of PXL daar een opleiding voor heeft en hoe we die opleidingen aan elkaar kunnen verbinden."