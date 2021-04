Film "Nomadland" grote winnaar van de BAFTA's, de Britse tegenhanger van de Oscars

Nomadland gaat over de moderne nomaden van Amerika, de zestigers die hun hebben en houden verloren bij de jongste crisis en nu van job naar job trekken in hun campers. Hoofdpersonage is de dakloze Fern, die haar weg tracht te vinden aan de achterkant van de Amerikaanse droom. Een hoofdrol van tweevoudig Oscarwinnaar Frances McDormand (voor Fargo en Three Billboards Outside Ebbing Missouri).