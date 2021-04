Boerin uit Langemark-Poelkapelle gewond, nadat obus uit Eerste Wereldoorlog ontploft op veld 

Vrijdagnamiddag was de vrouw, samen met haar echtgenoot en hun 2 zonen Brecht (31) en Andreas (20), op een akker in Langemark-Poelkapelle aan de slag om aardappelen te planten. Andreas zat achter het stuur van de tractor, zijn broer en moeder stonden achteraan op de aardappelpootmachine om te kijken of de plantmachine geen fouten maakte. Maar plots was er een grote knal. De aardappelmachine had een obus geraakt. De vrouw kreeg kleine scherven in haar gezicht en liep brandwonden op.