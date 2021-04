Planeet Frank: onze weerman over luchtvochtigheid, de accuraatheid van voorspellingen en de impact van vulkanen

Isabelle wil weten wat het belang is van luchtvochtigheid in de meteorologie. Bestaat er zoiets als een ideale luchtvochtigheid. En wat hebben luchtvochtigheid en beslagen brilglazen met mekaar te maken?



De weerprognoses zijn niet altijd correct, weet Adriaan. Gebruiken weercomputers gegevens van vroeger? Zullen we in de toekomst betere weerberichten hebben?



Op de grafiek hieronder zie je een 14-daagse weersvoorspelling, maar hoe accuraat is die?