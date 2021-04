Merksems restaurant moet sluiten na vondst rottende groenten

Het wijkteam van de politie in Merksem heeft de voorbije week samen met de RSZ handelszaken op de Bredabaan gecontroleerd. Er werden meerdere inbreuken vastgesteld. De zaakvoerder van een schrijnwerkerij bleek illegaal in ons land, het bedrijf stond ook niet geregistreerd en er was sprake van zwartwerk.

In een restaurant werden heel wat onhygiënische toestanden aangetroffen, onder meer rottende groenten en tonnen met bedenkelijke inhoud. De vaststellingen werden overgemaakt aan het FAVV die besloten de zaak tijdelijk te sluiten wegens mogelijk gevaar voor de volksgezondheid. De zaakvoerder krijgt de kans zijn restaurant in orde te brengen en er staat een hercontrole gepland.