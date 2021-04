Resultaat testevenement in Nederland: "Theaters kunnen nu al veilig open, zonder 1,5 meter, met sneltesten"

Tijdens het experiment was het aantal contacten binnen anderhalve meter, die langer dan een kwartier duurden relatief beperkt. Het aantal risicovolle contacten lag het hoogste tijdens het congres, waar mensen elkaar actief opzochten in de foyer.

Bij het theater waren de contacten beperkter. De groep die naast elkaar zat zonder tussenstoel en in de pauze naar de foyer ging, had twee contacten meer dan de andere groepen. Dat was een groep die wel een plaats tussenhield of een groep die niet naar de foyer ging tijdens de pauze, maar vooraf een hapje en een drankje meenam in de zaal.