Wat zijn de plannen voor de begrafenis van de Britse prins Philip en wat weten we al over de aanwezigen?

Zaterdag neemt de Britse koninklijke familie afscheid van hun man, vader en (over)grootvader. Ze doet dat in beperkte kring vanwege de coronamaatregelen en in een intieme plechtigheid (al is dat op het verzoek van prins Philip zelf). Ook prins Harry reist af vanuit de Verenigde Staten. Ontdek hier wat we al weten over de begrafenis.