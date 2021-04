26.000 euro cash gevonden tijdens huiszoeking bij vermoedelijke drugsdealer

Nadat een man van 43 betrapt werd toen hij cannabis wou verkopen in de Abdijstraat op het Kiel, trof de Antwerpse politie 26.000 euro aan bij een huiszoeking. Naast het geld vond de politie ook 155 gram cannabis. De auto van de man is in beslag genomen. Het gaat om een luxewagen en omdat de verdachte werkloos is, vermoedt de politie dat de auto gekocht is met drugsgeld.