Amerikaanse luitenant dient een klacht in tegen politie na gewelddadige controle

Tweede luitenant in het Amerikaanse leger, Caron Nazario, werd in de staat Virgina door twee agenten tegengehouden bij een verkeerscontrole in december. Nazario draagt zijn legeruniform. Tijdens de controle zijn beelden met de bodycam van de agenten gemaakt, daarop is te zien hoe de agenten de zwarte man op een gewelddadige manier benaderen. Volgens de politieagenten werd de man tegengehouden omdat zijn kentekenplaat niet zichtbaar zou zijn, maar in de video zijn tijdelijke platen duidelijk zichtbaar.