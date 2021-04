Moslimexecutieve zet licht op groen: morgen begint in België de ramadan

Elk jaar is het weer afwachten wanneer de ramadan precies begint. Deze vastenmaand valt gelijk met de negende maand van de islamitische kalender, een maankalender. Het begin van een nieuwe maand, en dus ook de ramadanmaand wordt bepaald door de nieuwe maan. Volgens de traditie moet de nieuwe maansikkel gezien worden om de ramadan officieel in te luiden.

Globaal wordt de waarneming van Saudi-Arabië gevolgd, het land waar de heilige stad Mekka ligt en waar de islam ontstaan is. De meeste moslims die in Europese landen wonen, volgen die datum. In België heeft de Raad der Theologen van de Moslimexecutieve nu ook - via videoconferentie - beslist om de ramadan morgen van start te laten gaan.

Officieel begint de ramadan al om 20.34 uur vanavond. "Dan kunnen de moslims beginnen met hun nachtelijke gebeden", zegt imam Nordina Tauil, die ook deel uitmaakt van de Raad der Theologen van de Moslimexecutieve. "Normaal gezien kan dat in de moskee, maar wegens de coronamaatregelen (waardoor het aantal aanwezigen in een moskee beperkt is tot 15 personen, red.) zullen de meeste moslims hun gebeden thuis doen.”