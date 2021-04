Belgen boeken nog geen vliegreizen: "Er is te veel onzekerheid, maar enthousiasme is er wel"

Sinds eind januari mogen Belgen enkel naar het buitenland voor een essentiële reis, bijvoorbeeld voor het werk of een studie. Oorspronkelijk zou die maatregel gelden tot 1 maart, maar het reisverbod werd al twee keer verlengd en geldt tot 18 april. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke liet zich afgelopen weekend wel ontvallen dat het verbod hoogstwaarschijnlijk niet nog eens verlengd wordt. "Dit was een uitzonderlijke maatregel", zei hij bij VTM Nieuws. Hij voegt er wel aan toe dat er strenge controles zullen zijn: wie terugkeert uit een rode zone en niet in quarantaine gaat, zal volgens Vandenbroucke zeker een boete mogen verwachten.