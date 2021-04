Britse prinsen William en Harry betuigen eer aan overleden opa Philip: "Dank voor je toewijding aan Granny"

Ook prins Harry, de jongere broer van William, heeft zich uitgesproken over de dood van zijn grootvader, die hij prijst om zijn geestigheid en charme.

"Hij was een rots in de branding voor Hare Majesteit de Koningin. Hij stond met een onvergelijkbare toewijding aan haar zijde tijdens een huwelijk van 73 jaar", reageert Harry in zijn mededeling. "Ik zou nog wel even zo kunnen doorgaan, maar ik weet ook wat hij op dit moment tegen ons allemaal zou zeggen, met een biertje in de hand: Oh, ga maar door."