China lanceert "kliklijn" om "illegale commentaar" op de communistische partij te melden

China heeft een telefoonlijn gelanceerd waar online kritiek op de communistische partij of op de geschiedenis van de partij kan gemeld worden. Wie via deze "kliklijk" wordt betrapt, zal "hard aangepakt worden". In juli viert de partij haar 100-jarig bestaan, het land verhoogt vaker de censuur als er grotere evenementen in de nabije toekomst zullen plaatsvinden.