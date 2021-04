Medisch expert trekt aan alarmbel na lage werkingsgraad Chinese vaccins, viroloog Neyts: "Wellicht nu andere strategie"

Voor het vaccin van Sinovac worden cijfers genoemd die wijzen op een efficiëntie van 50% tot 70%, afhankelijk van land tot land. Chili noteert bijvoorbeeld een werkzaamheid van 3% na een eerste prik en 50% na een tweede prik. Hoe het kan dat de cijfers zo ver uit elkaar liggen, blijft voorlopig nog onduidelijk.

Johan Neyts: "De studies worden op elke plaats misschien anders uitgevoerd. Er zijn ook geen precieze gegevens van over hoeveel mensen er in de studies verwerkt zitten. Verder is er ook geen duidelijkheid over hun leeftijd en over wat men precies meet: milde of ernstige symptomen. In elk geval is het duidelijk dat de werkzaamheid van de vaccins een eind verwijderd is van de werkzaamheid van vaccins zoals Pfizer of Moderna die rond de 94% à 95% schommelen."