Coolblue stelt miljardenbeursgang tot najaar uit

De Nederlandse webwinkel Coolblue, die ook in België actief is, gaat pas na de zomer naar de Amsterdamse beurs. Dat is opvallend, omdat het bedrijf er volgens ingewijden al klaar voor is. De aandeelhouders willen echter meer tijd in de voorbereiding steken. Bovendien voelen ze geen haast, omdat de webwinkel door de coronamaatregelen beter presteert dan ooit tevoren.