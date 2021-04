Coronaveilige wandeldates voor jongeren in Mol

Het initiatief is ontstaan vanuit een bevraging, om te peilen naar het welzijn bij jongeren. Eén van de jongeren kwam zelf met dit idee. "Eenzaamheid is één van de belangrijkste problemen, lazen we in de antwoorden", vertelt organisatrice Kim Weckx. "De jongeren gaan op pad met iemand die ze niet kennen. Aan de hand van een korte vragenlijst hebben we ze aan elkaar gekoppeld. Je kan het een date noemen, maar het is vooral bedoeld om misschien een nieuwe vriend of vriendin te maken." Het initiatief is in een korte tijd tot stand gekomen en er zijn toch zo'n 20 jongeren die zich hebben aangemeld. "Een wandeling is zo'n 4 kilometer lang en ze krijgen ook wat ludieke vragen mee om het ijs te breken en elkaar beter te leren kennen." De wandelingen voor vandaag en morgen zijn volgeboekt maar omdat er veel interesse was, komt er een vervolg. De inschrijvingsperiode is dan wat langer en zo hoopt het jeugdhuis nog meer mensen te kunnen bereiken.