Kan kaas noord en zuid in Cyprus verenigen? Halloumi krijgt beschermde oorsprongsbenaming

Halloumi, of Hellim in het Turks, is een stevige witte kaas die vooral bekendstaat om zijn textuur. Die laat toe om de kaas te bakken of te grillen zonder dat die smelt.

Het product was al een geregistreerd merk, maar krijgt nu ook een geografische aanduiding van de Europese Commisie. Halloumi is voortaan geregistreerd als beschermde oorsprongsbenaming (BOB), wat betekent dat alleen de kaas waarvoor alle stappen in de productie, de verwerking en de bereiding hebben plaatsgevonden in de Cypriotische regio, de naam Halloumi mogen dragen, maakte de Commissie vandaag bekend.